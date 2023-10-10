Ракув може підписати одного з найкращих бомбардирів чемпіонату Польщі - повідомляє портал Sportowe Fakty

Колектив із міста Ченстохова хоче купити Еріка Експозіто зі Шльонска Вроцлав. 

Влітку команда Давіда Шварги пробувала оформити трансфер футболіста за 1 мільйон євро, проте дольношльонскій колектив відмовився продавати його, тепер буде ще одна спроба в січні. 

Ерік Експозіто виступає у своєму нинішньому клубі з 2019 року, а в цьому сезоні оформив 12 результативних дій в усіх турнірах. 