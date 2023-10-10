Колектив хоче підписати собі іспанського форварда.
Ерік Експозіто - Getty Images
10 жовтня 2023, 17:38
Ракув може підписати одного з найкращих бомбардирів чемпіонату Польщі - повідомляє портал Sportowe Fakty.
Колектив із міста Ченстохова хоче купити Еріка Експозіто зі Шльонска Вроцлав.
Влітку команда Давіда Шварги пробувала оформити трансфер футболіста за 1 мільйон євро, проте дольношльонскій колектив відмовився продавати його, тепер буде ще одна спроба в січні.
Ерік Експозіто виступає у своєму нинішньому клубі з 2019 року, а в цьому сезоні оформив 12 результативних дій в усіх турнірах.