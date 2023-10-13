Польща

Фахівець непогано розпочав у національній команді.

Міхал Пробєж став першим тренером збірної Польщі за 26 років, який зумів виграти свій дебютний матч на чолі національної команди - повідомляє ресурс Awangarda Piłkarska.

Польща переграла Фарерські острови 2:0 та вийшла на друге місце у групі в кваліфікації Євро-2024.

Попереднім наставником, який встановив аналогічне досягнення, був Януш Вуйчік, під керівництвом якого вдалося перемогти Угорщину 1:0 у рамах товариського матчу.

Раніше Міхал працював у збірній Польщі U-21, яку залишив у вересні 2023 року.