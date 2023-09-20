Ним став Міхаіл Пробеж.
Міхал Пробеж, pzpn.pl
20 вересня 2023, 12:46
Збірну Польщі очолив новий спеціаліст, повідомив офіційний сайт Федерації футболу Польщі.
Посаду головного тренера польської національної команди обійняв Міхал Пробеж. Раніше він очолював збірну Польщі U-21.
Крім того, Пробеж тренував такі команди, як Полонія, Ягеллонія, Лодзь, Аріс, Вісла, Лехія та Краковія.
Польща посідає передостаннє місце у групі відбору Євро-2024, набравши 6 очок у 5 турах.
Раніше збірну Польщі очолював Фернанду Сантуш. Він був звільнений після 3 поразок у 5 матчах.