Польща

Гідний вчинок.

12 жовтня, збірна Польщі у рамках відбору до Євро-2024 на виїзді обіграла збірну Фарерських островів (2:0). Після матчу команда не змогла відразу вилетіти з країни через нельотну погоду. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, чартерний рейс збірної зміг вилетіти тільки у суботу. Польська федерація футболу надала місця в літаку групі з приблизно десяти фанатів польскої збірної, які опинилися у скрутному становищі через скасування рейсів.

Серед них був Анджей Бобовські, відомий як "король польських фанатів". На ігри вболівальник, одягає костюм короля з короною. Він відвідав останні 12 чемпіонатів світу.