Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершились шість матчів кваліфікації до фінальної частини.

В рамках сьомого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи-2024 відбувся ряд поєдинків. Збірна Чехії несподівано розгромно поступилась Албанії, а Косово не залишив шансів Андоррі.

Білорусь та Румунія не відзначились забитим голами, тоді як Голанд записав на свій рахунок дубль у матчі проти Кіпру, а його команда перемогла — 4:0.

Польща обіграла Фарерські острови, забивши по голу в кожному з таймів, а Туреччина на виїзді здолала Хорватію — 1:0.

Албанія — Чехія 3:0

Голи: Асані, 9, Сефері, 51, 73

Андорра — Косово 0:3

Голи: Рашица, 26, 71, Зечірі, 83

Білорусь — Румунія 0:0

Кіпр — Норвегія 0:4

Голи: Серлот, 33, Голанд, 65, 72, Аурснес, 81

Фарерські острови — Польща 0:2

Голи: Шиманські, 4, Букса, 65

Хорватія — Туреччина 0:1

Гол: Їлмаз, 30