Завершились шість матчів кваліфікації до фінальної частини.
Хорватія - Туреччина, getty images
12 жовтня 2023, 23:54
В рамках сьомого туру відбіркового етапу чемпіонату Європи-2024 відбувся ряд поєдинків. Збірна Чехії несподівано розгромно поступилась Албанії, а Косово не залишив шансів Андоррі.
Білорусь та Румунія не відзначились забитим голами, тоді як Голанд записав на свій рахунок дубль у матчі проти Кіпру, а його команда перемогла — 4:0.
Польща обіграла Фарерські острови, забивши по голу в кожному з таймів, а Туреччина на виїзді здолала Хорватію — 1:0.
Албанія — Чехія 3:0
Голи: Асані, 9, Сефері, 51, 73
Андорра — Косово 0:3
Голи: Рашица, 26, 71, Зечірі, 83
Білорусь — Румунія 0:0
Кіпр — Норвегія 0:4
Голи: Серлот, 33, Голанд, 65, 72, Аурснес, 81
Фарерські острови — Польща 0:2
Голи: Шиманські, 4, Букса, 65
Хорватія — Туреччина 0:1
Гол: Їлмаз, 30