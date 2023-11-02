Українець став героєм поєдинку.
Лодзь - Ракув, фото гостей
02 листопада 2023, 21:59
У рамках 1/16 фіналу Кубка Польщі Лодзь приймав ченстоховський Ракув. Український півзахисник гостей Владислав Кочергін грав з перших хвилин матчу і став героєм зустрічі.
У першому таймі команди виглядали відносно рівно, а от у другому Ракув домінував. Проте, володіння ініціативою не вистачило для того, щоб відкрити рахунок у грі та уникнути додаткового часу.
Дуже допомогло команді українця вилучення нападника господарів Янчуковича у перший тайм додаткового часу. Після цього Кочергін відзначився голом, а згодом і асистом, завдяки чому Ракув пройшов до наступної стадії турніру.
Лодзь — Ракув 0:0 (0:2 в овертаймах)
Голи: Кочергін, 109, Ледерман, 120
Попередження: Тутишкінас, 47, Теган, 64, Хоті, 79, Янчукович, 82 — Раковіцан, 67, Плавшич, 108, Кочергін, 117
Вилучення: Янчукович, 100 (друга жовта картка)