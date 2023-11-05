Польща

Футболіст може перейти до іншої команди.

Міхал Ракочи може залишити Краковію - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Гравець – один із найбільших талантів в історії Краковії. Він дебютував в Екстракласі в сезоні-2017/18 у віці 16 років.

Головний тренер команди Яцек Зелінські хотів би, щоб Ракочи залишився в Краковії принаймні до завершення сезону. Водночас у команді розуміють, що буде важко, якщо з’явиться конкретна пропозиція.

"Конкретних пропозицій немає. Я розумію, що гравець віку Міхала, який є лідером у молодіжній збірній і в клубі, шукатиме нових викликів, і Краковія може стати йому занадто тісною. Чи відбудеться трансфер взимку? Мені важко сказати, я сподіваюся, що ні, і він дограє з нами сезон. Якщо будуть пропозиції, ми їх розглянемо. Наразі ми говоримо про якісь віртуальні справи" — сказав він.

У минулого одноклубника Євгена Коноплянки, що грає на позиції атакувального півзахисника, тривалий контракт з краківським колективом до 30 червня 2027 року.