Українець відзначився черговою гольовою передачею.
Лодзь - Заглембє, фото Екстракласа
24 листопада 2023, 21:39
У рамках шістнадцятого туру польської Екстракласи Лодзь приймав Заглембє. Результативною дією під час другого голу гостей відзначився українець Булеца.
Відданий в оренду київським Динамо 24-річний атакуючий півзахисник Сергій Булеца віддав четвертий у сезоні асист (на його рахунку також є один гол).
Провівши на полі всі 90 хвилин він допоміг своїй команді здолати Лодзь на виїзді.
Лодзь — Заглембє 0:2
Голи: Копач, 9, Лавничак, 49
Здобуті 3 очки дозволили Заглембє закріпитися на сьомому місці чемпіонату Польщі.