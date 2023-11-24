Польща

Українець відзначився черговою гольовою передачею.

У рамках шістнадцятого туру польської Екстракласи Лодзь приймав Заглембє. Результативною дією під час другого голу гостей відзначився українець Булеца.

Відданий в оренду київським Динамо 24-річний атакуючий півзахисник Сергій Булеца віддав четвертий у сезоні асист (на його рахунку також є один гол).

Zagłębie podwyższa na 2:0! Świetnie dośrodkowanie z rzutu wolnego i Aleks Ławniczak pakuje piłkę do siatki ⚽



📺 Mecz ŁKS — Zagłębie możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/0X1HAbLy7q — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 24, 2023

Провівши на полі всі 90 хвилин він допоміг своїй команді здолати Лодзь на виїзді.

Лодзь — Заглембє 0:2

Голи: Копач, 9, Лавничак, 49

Здобуті 3 очки дозволили Заглембє закріпитися на сьомому місці чемпіонату Польщі.