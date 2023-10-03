Гол українського хавбека допоміг Заглембє здобути перемогу в чемпіонаті Польщі.
Сергій Булеца, ФК Заглембє
03 жовтня 2023, 08:30
Заглембє в матчі десятого туру польської Екстракляси в гостях обіграв Гурнік Забже з рахунком 2:0.
Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні українського хавбека Сергія Булеци та Матеуша Вдов'яка.
Для 24-річного українця це був дебютний гол у складі польського клубу після трьох результативних передач у дев'яти матчах.
Після десяти ігор Заглембє набрав 19 очок та піднявся на п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.
Нагадаємо, контракт Сергія належить київському Динамо, а у польському клубі він виступає на правах річної оренди.