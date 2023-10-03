Польща

Гол українського хавбека допоміг Заглембє здобути перемогу в чемпіонаті Польщі.

Заглембє в матчі десятого туру польської Екстракляси в гостях обіграв Гурнік Забже з рахунком 2:0.

Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні українського хавбека Сергія Булеци та Матеуша Вдов'яка.

Для 24-річного українця це був дебютний гол у складі польського клубу після трьох результативних передач у дев'яти матчах.

Після десяти ігор Заглембє набрав 19 очок та піднявся на п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

Нагадаємо, контракт Сергія належить київському Динамо, а у польському клубі він виступає на правах річної оренди.