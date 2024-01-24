Польща

Клуб хоче залишити деяких важливих гравців у власній структурі.

Шльонск продовжив нинішній контракт вихованця Леха Миколая Тудруя - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Угода з нинішнім лідером Екстракляси діятиме до літа 2027 року. До команди центральний захисник перейшов в якості вільного агента цієї зими і вже взяв участь у тренуваннях колективу Яцка Магєри.

Також на його рахунку декілька виступів у складах молодіжних збірних Польщі, у тому числі на чемпіонаті Європи 2022 року до 17 років.

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Цього сезону він провів 12 матчів в усіх можливих турнірах.