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Football.ua поділився очікуванням від наступного року.

Наступний футбольний рік обіцяє бути дуже цікавим та насиченим на події. Нарешті у нас велика кількість футболістів, які виступають в топ-лігах, збірна має всі шанси опинитись на чемпіонаті Європи, очікується дуже цікава розв'язка в топ-чемпіонатах, завершення деяких трансферних саг та новий формат Ліги чемпіонів.

Зважаючи на початок нового року Football.ua склав свій список найбільш очікуваних подій, які відбудуться або принаймні мають шанси статися у 2024.

Вихід збірної на чемпіонат Європи

Збірна України отримала в супротивники у відбірковому етапі до Євро відразу двох фіналістів минулого розіграшу — Англію та Італію. Система жеребкування УЄФА викликала багато питань, але наші хлопці до останнього моменту боролись за пряме потрапляння у фінальну частину турніру. Якби арбітри все ж таки роздивились пенальті на Михайлі Мудрику, то це був би історичний результат, але в нас досі є гарні шанси поїхати у Німеччину.

Вже наприкінці березня команду Сергія Реброва очікують матчі стадії плей-оф відбору до ЄВРО-2024. В першій грі Україна зустрінеться з Боснією та Герцеговиною. Це досвідчена та неприємна команда, але клас гравців нашої збірної банально вищий. В разі успіху проти боснійців, на нашу команду чекає гра проти переможця пари Ізраїль — Ісландія. Як то кажуть: якщо не перемагати цих супротивників, то робити на Євро нічого.

Українські фанати, що наразі захищають країну в окопах, та ті, хто зможуть дивитись матчі вдома перед екраном, дуже потребують гарної звістки. Команда Сергія Реброва буде битися не тільки за спортивний результат. У потенційного виходу на чемпіонат Європи куди більше значення і всі це розуміють.

Трофей для Довбика та Циганкова

Віктор Циганков та Артем Довбик дуже швидко стали лідерами Жирони, а їх команда стала справжнім відкриттям поточного сезону в Іспанії. Великим питанням залишається те, на скільки вистачить цієї магії? Артем Довбик веде бомбардирські перегони з Джудом Беллінгемом та Антуаном Грізманном, а Жирона вважає, що "Віктор Циганков" — це синонім до слова "якість". Чи могли б ми таке уявити ще рік тому?

Жирона веде боротьбу за чемпіонство, але мало хто вірить в підсумковий успіх команди Мічела. Втім, в перемогу Лестера ніхто не вірив до заключного відтинку сезону і, як виявилось, дарма. Навіть якщо Жирона не витримає чемпіонські перегони, в неї ще є можливість виграти Кубок Іспанії. В окремо взятому матчі українці й компанія можуть перемогти будь-якого супротивника.

Буде дуже сумно провести такий сезон, який вже можна назвати видатним, й не отримати жодної нагороди. Втім, на Жирону нічого не тисне. Команда занурила своїх фанатів у казку і не збирається це припиняти.

Трансфер Забарного та Миколенка

Ілля Забарний та Віталій Миколенко проводять дуже потужний сезон у Борнмуті та Евертоні відповідно. Центральний захисник став фундаментом надійності захисту "вишень" та дуже впевнено почуває себе в просуванні м'яча. Захисник такого профілю — справжня знахідка для футболу Андоні Іраоли. Забарний є одним з лідерів команди й цілком може піти на підвищення вже влітку 2024 року.

Схожа ситуація й у Віталія Миколенка. Лівий захисник трохи забуксував на старті сезону, але наразі є важливою частиною складу. Шон Дайч незмінно випускає українця в старті, якщо той здоровий, а він віддячує йому вкрай впевненою грою. Всі ж бачили як Миколенко з'їв Палмера та Стерлінга у матчі проти Челсі? Фанати були просто в захваті. Надійний лівий захисник з досвідом гри на найвищому рівні в АПЛ — дуже ласий шматочок на трансферному ринку.

Ми очікуємо, що обидва гравці можуть отримати запрошення в нові клуби. Тому дуже хочеться, щоб вони обрали правильний варіант продовження кар'єри та й надалі стабільно грали на топ-рівні.

Трансфер Судакова

Ілля Забарний, Віталій Миколенко та Михайло Мудрик — молоді футболісти, які поїхали з УПЛ не так давно. І це далеко не останні таланти, що можуть підсилити різноманітні клуби топ-ліг. Георгій Судаков дуже добре провів чемпіонат Європи у складі молодіжної команди, в останній час став лідером Шахтаря та проявив себе в Лізі чемпіонів.

Вже не перший день йде мова про інтерес до українського півзахисника з боку Ювентуса, але чи готові туринці заплатити потрібну суму? Це велике питання. За Судаковим також стежать Арсенал, Брайтон, Бенфіка, Наполі та Челсі, тому варіантів для того, щоб перебратись в сильний чемпіонат, в нього достатньо.

Сподіваємось, що Георгій Судаков отримає змогу перейти в той клуб, в якому в нього буде найбільше шансів для розвитку. Арсенал, Брайтон та Бенфіка були б відмінним місцем, де півзахисник зміг би розвинути свої якості.

Новий чемпіон Англії

Манчестер Сіті виграв п'ять з шести останніх чемпіонатів Англії й три останніх розіграші поспіль. Домінація команди Хосепа Гвардіоли на Туманному альбіоні очевидна, але всі люблять елітний англійський дивізіон саме за несподіваність. В минулому сезоні "містяни" виграли требл й це цілком може знизити їх голод до перемог. Втім, іспанський тренер періодично залучає молодь, яка буде битись на максимум можливостей в кожній грі.

Травма Кевіна Де Брюйне стала суттєвою проблемою, але Манчестер Сіті пройшов дистанцію до Нового року без критичних втрат та все ще може виправити. Також варто розуміти, що в минулому сезоні "містяни" також відставали від Арсеналу, але згодом впевнено обійшли лондонців. Однак влітку "каноніри" підсилились Декланом Райсом, який став фундаментальним гравцем в центрі поля, та не збираються повторювати минулих помилок.

Єдиною командою, що переривала гегемонію Манчестер Сіті протягом останніх шести років, був Ліверпуль. Влітку Юрген Клопп перебудував центр поля й збирається знов привезти чемпіонський титул на Енфілд. При цьому не варто забувати про Астон Віллу, яка може здивувати, але чи готова вона боротись за золото? АПЛ знов дарує нам величезну інтригу і це те, за що ми любимо футбол.

Єврокубкова казка Шахтаря

Після невдалого старту сезону було важко уявити, що Шахтар спроможеться здобути хоч якийсь результат у Лізі чемпіонів. Втім, програючи Антверпену за ходом гри, команда тоді ще Патріка Ван Леувена продемонструвала характер та здобула перемогу з рахунком 3:2. З того моменту стало зрозуміло, що з бельгійцями цілком можна поборотись за третє місце, але перемога над Барселоною вселила надію навіть на вихід в плей-оф Ліги чемпіонів.

Фестиваль голів на Драгау (3:5) все ж таки відправив "гірників" у Лігу Європи, де донецька команда цілком може показати позитивний результат. Шахтар довів, що може обіграти доволі сильних супротивників, а враховуючи, що в Маріно Пушича буде змога провести повноцінний тренувальний збір взимку, то ця команда може стати ще кращою.

На жаль, "гірники" — єдина українська команда в євровесні, але це відмінна змога для всіх наших поціновувачів футболу забути про внутрішні протистояння та повболівати за українську команду. Настільки українською командою, як в останні роки, Шахтар давно не був.

Інтрига в УПЛ до самого кінця

Минулий розіграш елітного дивізіону чемпіонату України видався дещо неочікуваним. Динамо доволі швидко вибуло з чемпіонських перегонів, тому за титул боролись Шахтар та Дінпро-1, а Зоря лише в останній момент мріяла застрибнути на вершину. Втім, величезний досвід "гірників" зіграв свою роль й у вирішальних матчах донеччани здобули потрібні очки та вирішили питання на свою користь.

Перша частина сезону вже продемонструвала, що конкурентів в "гірників" буде достатньо. Дніпро-1 з Юрієм Максимовим набрав чудові оберти, а Кривбас та Полісся готові створити сенсацію. Також не варто забувати про Динамо, яке після відходу Мірчі Луческу отримало друге дихання та не збирається забувати про свої чемпіонські амбіції.

Шкода, що посилення інтриги в чемпіонаті пов'язано з тим, що наші найсильніші команди втратили свої можливості, а не тим, що середняки та аутсайдери зросли. Втім, це наш українські реалії і вже в цьому сезоні на нас очікує дуже цікава розв'язка.

Завершення трансферної саги Мбаппе

Кіліан Мбаппе перейде в Реал, Кіліан Мбаппе посварився з керівництвом ПСЖ, Ліверпуль та Челсі цікавляться Мбаппе, Кіліан перепросив в Переса, Мбаппе підписав нову угоду з ПСЖ й так по колу. В якийсь момент здавалось, що французький нападник відправиться у Мадрид та буде писати свою золоту історію саме в стані "вершкових".

Втім, цього не відбулось, він отримав великі гроші від власників ПСЖ та зіпсував стосунки з Реалом. Але навіть відхід Каріма Бензема не став для мадридців приводом, щоб купити іншого нападника, а отже Реал чекає топ-гравця на цю позицію. Скоріше за все, ним стане саме Мбаппе, але називають й кандидатуру Ерлінга Голанда. Якщо вірити Transfermarkt, контракт Кіліана добігає кінця вже влітку 2024 року. Й саме тоді він може перейти в Реал вільним агентом.

Але навіть якщо щось не складеться з іспанським грандом, то за Мбаппе вишукається черга з охочих. Чи може він залишитись в ПСЖ? Так, звичайно, але не має відчуття, що він зможе виграти Лігу чемпіонів у складі парижан в найближчі роки. Немає сумнівів, що чемпіон світу Мбаппе хоче здобути найпрестижніший титул й на клубному рівні.

Новий формат Ліги чемпіонів

У новому році на нас чекає новий формат Ліги чемпіонів і поки що нема жодного уявлення чи сподобається це нам. Що змінилось? Кількість команд, які беруть участь у змаганні, збільшиться з 32 до 36, тобто тепер буде 189 матчів замість 125, а груповий етап буде замінено етапом ліги — інакше званим "швейцарською моделлю".

Кожній команді буде гарантовано вісім матчів на етапі чемпіонату. Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять у плей-оф. Ті, хто фінішує з дев’ятого по 24-те, змагатимуться у двох матчах плей-оф, щоб визначити, хто потрапить до 1/8 фіналу змагань.

Два з чотирьох додаткових слотів у змаганні будуть надані країнам, чиї клуби досягли найкращих спільних результатів у попередньому сезоні. Щоб визначити це, загальну кількість набраних очок буде поділено на кількість клубів, які беруть участь у європейських клубних змаганнях. Це помітний відхід від п’ятирічних історичних коефіцієнтів, які так критикували.

Реформи це завжди важко, тому подивимось до чого призведуть ці зміни. Впевненим можна буде лише в одному, що через збільшення кількості матчів УЄФА заробить більше грошей, а футболісти та тренери будуть частіше скаржитись на щільний графік.

Перемога

Найбільш очікуваною подією для кожного українця в будь-який день є одне — перемога. Ми всі чекаємо на те, щоб наші діти могли грати у футбол на майданчику у подвір'ї і їх не переривала повітряна тривога, щоб гімн України лунав на стадіонах Донецька, Луганська, Севастополя та інших українських міст, щоб наші герої займали місця не "на нулі", а разом зі своїми сім'ями на трибунах, щоб ми всі просто побачили рідних, зустрічі з якими так довго чекаємо.