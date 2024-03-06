Польща

Вихованець Шахтаря буде намагатися заявити про себе у новому чемпіонаті.

Богдан В'юнник відправився у Лехію Гданськ - повідомляє офіційний сайт клубу.

Трансфер оформлено в якості вільного агента, угода буде до 2028 року. Шахтар вирішив не продовжувати нинішній контракт з форвардом і відпустити його у другий польський дивізіон.

Раніше український чемпіон також віддавав Богдана в оренди у Грацер і Цюріх. Наразі В'юнник також виступає у збірній України U-21.

Цього сезону 21-річний гравець провів 6 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти.