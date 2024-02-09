Україна

Український форвард поділився думками про своє майбутнє.

Нападник донецького Шахтаря Богдан В'юнник прокоментував своє майбутнє після того, як він виявився непотрібним для "гірників".

Також додамо, що у пресі була інформація, що 21-річний футболіст хоче покинути Шахтар через військову обстановку в країні.

"Нічого у ЗМІ не відповідає дійсності. Після цих новин я був у шоці, тому що мені сказали не приїжджати на збори та шукати новий клуб. І одразу почалися перемовини між Шахтарем та Лехією з Гданська. Чекаю їхнього результату вже місяць.

Востаннє у таборі Шахтаря я був на матчі у Токіо, після цього почалася відпустка. Я приїхав до своєї родини в Швейцарію, котра живе тут у якості біженців.

Мій контракт з Шахтарем дійсний до 30 червня 2025 року. Я сподіваюся на перехід у Лехію. Це буде повноцінний перехід, або оренда із правом викупу. УПЛ не розглядав. Лехія дуже цікавиться мною ще з літа минулого року і дуже хоче бачити у себе. Тому я вибрав саме цей варіант.

Яка позиція Шахтаря? Від самого початку мені повідомили, що я і ще декілька гравців не поїдуть на збори. І що всім треба шукати нові клуби. Після цього Даріо Срна зв'язався з моїм батьком і сказав, що є інтерес з боку Лехії.

Все було гаразд, мені сказали не приїжджати на збори. Шахтар схвалив перехід. Але Даріо сказав перепідписати контракт на чотири роки, ми відмовилися. Потім йшли перемовини, але в офіційній площині Шахтар не відповідав на запити Лехії.

Потім Даріо сказав перепідписати контракт на півтора роки і йти в оренду. Ми попросили умову, що ця оренда має бути із правом викупу. Даріо на це не погодився. А потім він перепитував, чого я не на зборах. Станом на восьме лютого Шахтар досі не відповів", — сказав В'юнник в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

У першій половині сезону В'юнник провів шість поєдинків у складі Шахтаря, в яких забив один гол та віддав два асисти за 170 хвилин.