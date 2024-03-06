Україна

Цього місяця "синьо-жовті" зіграють проти Марокко та Азербайджану.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала список викликаних футболістів до молодіжної збірної України на березневі матчі.

Головний тренер молодіжної національної команди Унаї Мельгоса розраховуватиме на 24 гравців.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва — Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Євген Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (обидва — Динамо Київ), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся), Ілля Квасниця (Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець).

Нападники: Ігор Горбач (Зоря), Ігор Краснопір (Оболонь).

Нагадаємо, найближчий матч українці проведуть проти Марокко U-23. Гра відбудеться 22 березня на стадіоні Мардан у турецькій Анталії, о 20:00 за київським часом.

Потім команда Унаї Мельгоси зіграє проти Азербайджану у рамках відбірного етапу Євро-2025. Гра відбудеться 26 березня у Баку на Азерсун Арена. Початок о 14:00 за київським часом.

Після п'яти турів та п'яти перемог Україна очолює відбіркову групу, випереджаючи Англію на три очки.