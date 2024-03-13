Польща

За думкою форварда Каміль заслуговує на виклик до національної команди.

Роберт Левандовські розповів щодо ситуації із викликом до національної збірної Польщі Каміля Гросіці - цитує ресурс Sportowe Fakty.

"Коли ти виділяєшся в Екстраклясі, ти автоматично стаєш кандидатом на виклик у збірну Польщі. Насправді Каміль Громіцкі виглядає дуже добре, перш за все у фізичному плані.

Якщо ти граєш, забиваєш голи, віддаєш асисти та відзначається вище середнього, то ти автоматично гравець, який повинен бути в національній команді".

Цього сезону 35-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 10 голів і віддав 11 асистів.