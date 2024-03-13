Україна

Черговий важливий рубіж у кар’єрі подолано.

Київське Динамо в рамках двадцять першого туру української Прем’єр-ліги здобуло перемогу в домашній грі проти луганської Зорі.

Динамо — Зоря 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв у цьому протистоянні з’явився на полі одразу від початку другого тайму, замінивши на правому фланзі оборони Олександра Тимчика.

Як удалось з’ясувати експертам статистики після матчу, для гравця столичного колективу ця зустріч виявилась 150 в футболці Динамо в усіх змаганнях.

105 ігор Караваєв провів у чемпіонаті, 8 матчів відбувалось у Кубку України, 3 — у Суперкубку та ще 34 зустрічі припали на єврокубкові турніри.

За цей час на рахунку Олександра опинились сім м’ячів (4 — УПЛ, 3 — єврокубки).

Нагадаємо, що захисник перебуває в складі "біло-синіх" із червня 2019 року, коли відбувся його трансфер із луганської Зорі за 2,5 млн євро.

Свого часу Караваєв закінчив підготовку в академії донецького Шахтаря, проте за основну команду так і не провів жодного матчу, після чого в його кар’єрі були Севастополь, луганська Зоря та турецький Фенербахче.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в закарпатського Миная.