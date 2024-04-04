У клубі сподіваються на впевнену гру півзахисника.
Петтері Форселль - Transfery Info
04 квітня 2024, 21:56
Корона підписала Петтері Форселля — повідомляє ресурс Sportowe Fakty.
Трансфер відбувся в якості вільного агента.
Раніше Петтері вже виступав у складі команди з Кєльц. Також півзахисник грав у Сталі Мелець і Легніці. Разом з нинішнім клубом і Легніцею Форселль вилітав до другого дивізіону. На його рахунку є 12 матчів за збірну Фінляндії.
Цього сезону 33-річний гравець провів 1 матч в усіх можливих турнірах.