Польща

У клубі сподіваються на впевнену гру півзахисника.

Корона підписала Петтері Форселля — повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Трансфер відбувся в якості вільного агента.

Раніше Петтері вже виступав у складі команди з Кєльц. Також півзахисник грав у Сталі Мелець і Легніці. Разом з нинішнім клубом і Легніцею Форселль вилітав до другого дивізіону. На його рахунку є 12 матчів за збірну Фінляндії.

Цього сезону 33-річний гравець провів 1 матч в усіх можливих турнірах.