Корона підписала Петтері Форселля — повідомляє ресурс Sportowe Fakty

Трансфер відбувся в якості вільного агента. 

Раніше Петтері вже виступав у складі команди з Кєльц. Також півзахисник грав у Сталі Мелець і Легніці. Разом з нинішнім клубом і Легніцею Форселль вилітав до другого дивізіону. На його рахунку є 12 матчів за збірну Фінляндії. 

Цього сезону 33-річний гравець провів 1 матч в усіх можливих турнірах. 