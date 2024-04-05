Польща

Українець демонструє чудову гру у складі поточного лідера турніру.

Лівий вінгер гданської Лехії Максим Хлань був визнаний найкращим гравцем другого польського дивізіону за підсумками лютого-березня, передає офіційний сайт турніру.

Від початку 2024 року Лехія здобула у чемпіонаті шість перемог (максимальний результат). Зараз вона лідирує у турнірній таблиці другого дивізіону Польщі.

Великий внесок у ці успіхи зробив 21-річний українець Хлань. Протягом попередніх шести матчів він записав на свій рахунок чотири голи і два асисти.

Спонсор турніру пожертвує 10 тисяч злотих на благодійну справу, яку обере вінгер гданського клубу.

Нагадаємо, що за Лехію виступають ще троє українців: голкіпер Богдан Сарнавський, опорний півзахисник Іван Желізко і центральний нападник Богдан В'юнник.