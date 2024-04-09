У клубі були незадоволені результатами.
Яцек Зелінські - Сайт Краковії
09 квітня 2024, 16:54
Краковія вирішила звільнити Яцека Зелінські через невдалі виступи у Екстраклясі.
"Ми говоримо після матчу, який мав стати важливим з багатьох причин – і для команди, і для мене",- цитує тренера Sportowe Fakty.
"Це нічия, яка не надто просуває нас вперед. Ми незадоволені, трохи розчаровані. Шкода, що не вийшло, адже це мав бути проривний матч. Ми грали дуже нервово, і я не знаю чому. Я не звинувачую гравців, тому що вони грали якнайкраще, як могли".
Раніше тренер працював у Арці, Термаліці, Руху, Леху, П'ясті та інших польських командах. Наразі Краковія знаходиться на 12 місці в Екстраклясі.