Польща

Фани клубу з Лодзі заважали українцю під час післяматчевого інтерв'ю.

У рамках тридцятого туру польської Екстракляси Відзев приймав Ракув і поступився йому з рахунком 1:0.

З 15-ї хвилини зустріч господарі поля грали у меншості, тож гості домінували більшу частину часу. Проте, відкрити рахунок їм вдалося лише на 81-й хвилині — голом з-за меж штрафного майданчика Відзева відзначився український півзахисник Ракува Владислав Кочергін.

KOCHERGIN! KAPITALNY GOL! Długo Raków przebijał się przez grający w osłabieniu Widzew, ale w końcu dopięli swego ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/A7LJHzMVVa — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2024

Більше команди не забивали, тож фінальний свисток зафіксував виїзну звитягу клуби з Ченстохови.

Під час післяматчевого інтерв'ю фани Відзева заважали Кочергіну відповідати на запитання кореспондента, спустивши на українця шарф своєї команди. Півзахисник не стримався, назвавши їх у цензурній версії "божевільними фанатами".

Koczerhin dosadnie o kibicach Widzewa w wywiadzie na żywo pic.twitter.com/3LYgGyPbM5 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 27, 2024

Очікувано, слова Кочергіна зачепили вболівальників клубу з Лодзі. Навіть настільки, що деякі з них закликали відправити Владислава "назад до його брудної України".

Niech wypierdala na swoją zapyziałą Ukrainę — Matizx (@Matizx181) April 27, 2024

Варто зазначити, що чимало коментарів було і на підтримку 27-річного гравця.

Раніше, у лютому цього ж року, у Мережі помітили на трибуні вболівальників Відзева прапор із логотипом московського цска.

Що стосується Кочергіна, то на його рахунку вже 8 голів і 4 асисти у 47 матчах за Ракув у всіх турнірах поточного сезону.