Фани клубу з Лодзі заважали українцю під час післяматчевого інтерв'ю.
Владислав Кочергін, Getty Images
28 квітня 2024, 14:04
У рамках тридцятого туру польської Екстракляси Відзев приймав Ракув і поступився йому з рахунком 1:0.
З 15-ї хвилини зустріч господарі поля грали у меншості, тож гості домінували більшу частину часу. Проте, відкрити рахунок їм вдалося лише на 81-й хвилині — голом з-за меж штрафного майданчика Відзева відзначився український півзахисник Ракува Владислав Кочергін.
Більше команди не забивали, тож фінальний свисток зафіксував виїзну звитягу клуби з Ченстохови.
Під час післяматчевого інтерв'ю фани Відзева заважали Кочергіну відповідати на запитання кореспондента, спустивши на українця шарф своєї команди. Півзахисник не стримався, назвавши їх у цензурній версії "божевільними фанатами".
Очікувано, слова Кочергіна зачепили вболівальників клубу з Лодзі. Навіть настільки, що деякі з них закликали відправити Владислава "назад до його брудної України".
Варто зазначити, що чимало коментарів було і на підтримку 27-річного гравця.
Раніше, у лютому цього ж року, у Мережі помітили на трибуні вболівальників Відзева прапор із логотипом московського цска.
Що стосується Кочергіна, то на його рахунку вже 8 голів і 4 асисти у 47 матчах за Ракув у всіх турнірах поточного сезону.