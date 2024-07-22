Новий контракт розрахований до літа 2028 року.
Іван Желізко, ФК Лехія
22 липня 2024, 18:27
Лехія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з українським півзахисником Іваном Желізком.
Нова угода з 23-річним українцем розрахована до літа 2028 року.
"Лехія стала клубом мого життя. Люблю це місто, людей, наш стадіон і, звичайно, запал, який демонструють наші вболівальники. Давайте перемагати й надалі, щоби люди пишалися нашою командою", – сказав Желізко.
Нагадаємо, Іван виступає у складі польського клубу з літа минулого року. У дебютному сезоні він провів 28 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.
Також зазначимо, що Желізка було визнано найкращим опорним півзахисником другого дивізіону Польщі.
У новому сезоні Лехія виступає в Екстраклясі. У першому турі вона поділила очки зі Шльонском (1:1).