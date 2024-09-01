Польща

Українець відзначився ефектним голом.

В рамках 7-го туру польської Екстракляси "українська" Лехія на виїзді грає з Гурніком з міста Забже.

Після першого тайму гості перемагають господарів 2:0. Відкрив рахунок у зустрічі орендований у київського Динамо півзахисник Антон Царенко.

Зазначимо, що цей гол став дебютним для 20-річного українця.

Нагадаємо, у складі Лехії грають відразу шість українців: воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко, Максим Хлань, Сергій Булеца, Антон Царенко та нападник Богдан В'юнник.