Польща

Прикра поразка новачка Екстракляси.

В матчі 9-го туру польської Екстракляси, Ягеллонія здобула вольову перемогу над гданською Лехією (3:2).

У стартовому складі гостей вийшло відразу чотири українських футболіста — Іван Желізко, Антон Царенко, Максим Хлань та Богдан В'юнник.

Авторами двох забитих голів Лехії стали українські виконавці. Першим голом відзначився В'юнник, зрівнявши рахунок у зустрічі, а вже у другому таймі свою команду вперед вивів Хлань з передачі Царенко. На жаль, цього виявилося замало для Лехії, щоб увести з Білостока бодай одне очко.

Ягеллонія – Лехія 3:2

Голи: Сілва 13, Імас 72, Скшипчак 76 (пен.) - В'юнник 16, Хлань 59.