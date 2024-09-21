Прикра поразка новачка Екстракляси.
Царенко та Хлань, getty images
21 вересня 2024, 19:19
В матчі 9-го туру польської Екстракляси, Ягеллонія здобула вольову перемогу над гданською Лехією (3:2).
У стартовому складі гостей вийшло відразу чотири українських футболіста — Іван Желізко, Антон Царенко, Максим Хлань та Богдан В'юнник.
Авторами двох забитих голів Лехії стали українські виконавці. Першим голом відзначився В'юнник, зрівнявши рахунок у зустрічі, а вже у другому таймі свою команду вперед вивів Хлань з передачі Царенко. На жаль, цього виявилося замало для Лехії, щоб увести з Білостока бодай одне очко.
Ягеллонія – Лехія 3:2
Голи: Сілва 13, Імас 72, Скшипчак 76 (пен.) - В'юнник 16, Хлань 59.