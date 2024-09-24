Польща

Українець відзначився результативною дією у другій зустрічі поспіль.

Півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив до символічної збірної минулого дев'ятого туру чемпіонату Польщі. Про це повідомляє прес-служба Екстракласи.

У матчі проти Заглембє (5:1) 28-річний українець вийшов у стартовому складі і вже на десятій хвилині відкрив рахунок, забивши свій перший м'яч у сезоні.

Також додамо, що він відзначився результативною дією у другій зустрічі поспіль.

Після дев'яти турів Ракув набрав 17 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.