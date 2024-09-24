Українець відзначився результативною дією у другій зустрічі поспіль.
Владислав Кочергін, ФК Ракув
24 вересня 2024, 10:23
Півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив до символічної збірної минулого дев'ятого туру чемпіонату Польщі. Про це повідомляє прес-служба Екстракласи.
У матчі проти Заглембє (5:1) 28-річний українець вийшов у стартовому складі і вже на десятій хвилині відкрив рахунок, забивши свій перший м'яч у сезоні.
Також додамо, що він відзначився результативною дією у другій зустрічі поспіль.
Після дев'яти турів Ракув набрав 17 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.