Польща

Гданський клуб не втримав нічийного результату.

У рамках 11-го туру польської Екстракляси-2024/25 Сталь (Мелець) приймала Лехію (Гданськ).

Із перших хвилин чергового матчу чемпіонату Польщі грали п'ятеро українців. У старті Сталі з'явився півзахисник Сергій Крикун, тоді як Лехію представляли півзахисники Іван Желізко та Антон Царенко (70 хвилин на полі), а також нападники Максим Хлань (86 хвилин)і Богдан В'юнник. На лаві запасних гостей весь поєдинок провели голкіпер Богдан Сарнавський і півзахисник Сергій Булеца.

Хлань у другій половині першого тайму відзначився асистом на Пілу, який відкрив рахунок у зустрічі. Тепер на рахунку Максима один гол і вже дві гольові передачі в поточному сезоні Екстракляси.

Втримати мінімальну перевагу гостям не вдалося. Три залікових бали господарям поля принесли голи Влазло та Вольштинські в другому таймі.

Сталь — Лехія 2:1

Голи: Влазло, 58, Вольштинські, 90+2 — Піла, 38