За польський клуб виступають шість українських футболістів.
ФК Лехія Гданськ
28 грудня 2024, 12:50
Комісія польської ліги наклала трансферний бан на Лехію та призупинила ліцензію на нинішній сезон. Про це повідомляє журналіст Пьотр Слонка.
Таким чином клуб може не дограти сезон в Екстраклясі.
У свою чергу Лехія опублікувала наступну заяву:
"Дізнавшись про рішення Ліцензійного комітету Польської футбольної асоціації (PZPN), Лехія Гданськ повідомляє, що працює над погашенням своїх фінансових зобов'язань відповідно до вимог та затвердженого графіка погашення.
Як і раніше, клуб знайде рішення, які дозволять погасити заборгованість, що поверне йому право грати в Екстракласі та дозволить продовжити виступи у другій частині сезону”.
Нагадаємо, у складі Лехії виступають шість українців – Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Максим Хлань, Антон Царенко, Сергій Булеца та Богдан В'юнник.
Після 18 турів Лехія набрала 14 очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.