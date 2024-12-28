Польща

За польський клуб виступають шість українських футболістів.

Комісія польської ліги наклала трансферний бан на Лехію та призупинила ліцензію на нинішній сезон. Про це повідомляє журналіст Пьотр Слонка.

Таким чином клуб може не дограти сезон в Екстраклясі.

У свою чергу Лехія опублікувала наступну заяву:

"Дізнавшись про рішення Ліцензійного комітету Польської футбольної асоціації (PZPN), Лехія Гданськ повідомляє, що працює над погашенням своїх фінансових зобов'язань відповідно до вимог та затвердженого графіка погашення.

Як і раніше, клуб знайде рішення, які дозволять погасити заборгованість, що поверне йому право грати в Екстракласі та дозволить продовжити виступи у другій частині сезону”.

Нагадаємо, у складі Лехії виступають шість українців – Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Максим Хлань, Антон Царенко, Сергій Булеца та Богдан В'юнник.

Після 18 турів Лехія набрала 14 очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.