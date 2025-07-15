Польща

Найкращий бомбардир Вотфорда сезону 2023/24 став гравцем польського гранда

Варшавська Легія оголосила про підписання контракту з 25-річним данським нападником Мілетою Райовичем. Футболіст приєднався до польського гранда на постійній основі з англійського Вотфорда, підписавши угоду до завершення сезону 2028/29. Новий гравець столичного клубу виступатиме під 29-м номером.

Райович має чималий досвід виступів у Європі: він грав у Данії, Швеції та Англії. Сезон 2023/24 данець завершив як найкращий бомбардир Вотфорда з 11 голами, а також провів вдалу оренду в данському Брондбю, з яким посів третє місце в національній першості. Загалом на його рахунку 251 матч та 109 голів у професійній кар'єрі.

"Я неймовірно радий приєднатися до Легії – найбільшого та найуспішнішого клубу в Польщі з неймовірними вболівальниками. Я приїжджаю сюди з чіткою метою — забивати голи, допомагати команді перемагати та вигравати трофеї", — прокоментував свій перехід Райович.

Трансфер нападника став одним із найбільш обговорюваних в Екстракласі цього літа. Спортивний директор Легії Міхал Жевлаков високо оцінив підписання гравця:

"Мілета Райович — це поєднання якості, досвіду та менталітету, який ми хочемо бачити в Легії. Це типовий король штрафного майданчика, фізично сильний і результативний. Саме такого нападника ми шукали для посилення атакувальної лінії Йорденеску".