Польща

Роберт продовжить грати за "Кадру".

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські повернеться до збірної Польщі після того, як він оголосив про припинення міжнародної кар'єри через конфлікт на той момент з головним тренером "Кадри" Міхалом Пробєжем. Про це повідомляє Goal.pl.

За інформацією джерела, 36-річний форвард готовий повернутися в національну команду без будь-яких умов після призначення нового наставника "біло-червоних" Яна Урбана.

Зазначається, що питання капітанської пов'язки обговорюватиметься окремо, але повернення Левандовські до збірної не залежатиме від того, хто буде капітаном команди.

Нагадаємо, що Роберт Левандовські є найкращим бомбардиром в історії збірної Польщі, загалом забивши 85 голів у 158 матчах за національну команду.