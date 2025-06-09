Легенда польського футболу розлючений на Пробежа.
Левандовські та Пробєж, getty images
09 червня 2025, 20:37
Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські прокоментував своє рішення припинити виступи за збірну Польщі. Його слова наводить Onet.
"Я отримав несподіваний дзвінок від тренера Міхала Пробєжа з інформацією про те, що він прийняв рішення відібрати у мене капітанську пов'язку. Абсолютно не був до цього готовий, я вкладав дітей спати. Розмова тривала кілька хвилин.
Я навіть не встиг повідомити про це сім'ї або поговорити з ким-небудь про те, що сталося — за кілька хвилин на сайті Польського футбольного союзу з'явилося повідомлення про зміну капітана. Те, як мені про це повідомили, дійсно здивувало.
Мені здавалося, що такі питання повинні вирішуватися по-іншому. Усе було передано телефоном. Так не повинно бути. Тренер зрадив мою довіру.
Збірна завжди була для мене найважливішим. Водночас мені дуже боляче від того, що сталося. Справа навіть не в самому рішенні про капітанську пов'язку, а в тому, як мені про це повідомили.
Мені важко сказати, що стояло за цим рішенням, тому що, як я вже згадав, це була дуже коротка розмова. У мене склалося враження, що тренер поступився тиску з боку ЗМІ. Він порушив наші домовленості, і тому я здивований його поведінкою.
Рішення про те, що я не приїду на збори, було прийнято спільно з тренером. Я захотів поговорити з ним і запитати, що він думає щодо того, щоб я трохи відпочив. Він сказав, що згоден і сам думав зателефонувати мені і запропонувати. Утім, я планував приїхати на базу, щоб зробити сюрприз Камілю Гросицькому. Про це знав тільки тренер Пробєж. Але інформація потрапила в пресу.
Я хочу сісти і спокійно про це все подумати. Потрібно перевести дух. Тоді можна буде більше розповісти про свої думки і про те, що буде далі.
Сьогодні я відчуваю жаль і злість. Збірна завжди була для мене дуже важливою. У цьому плані нічого не змінилося", — заявив Левандовські.
Раніше Левандовські оголосив про відмову від виступів за збірну Польщі.