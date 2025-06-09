Польща

Легенда польського футболу розлючений на Пробежа.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські прокоментував своє рішення припинити виступи за збірну Польщі. Його слова наводить Onet.

"Я отримав несподіваний дзвінок від тренера Міхала Пробєжа з інформацією про те, що він прийняв рішення відібрати у мене капітанську пов'язку. Абсолютно не був до цього готовий, я вкладав дітей спати. Розмова тривала кілька хвилин.

Я навіть не встиг повідомити про це сім'ї або поговорити з ким-небудь про те, що сталося — за кілька хвилин на сайті Польського футбольного союзу з'явилося повідомлення про зміну капітана. Те, як мені про це повідомили, дійсно здивувало.

Мені здавалося, що такі питання повинні вирішуватися по-іншому. Усе було передано телефоном. Так не повинно бути. Тренер зрадив мою довіру.

Збірна завжди була для мене найважливішим. Водночас мені дуже боляче від того, що сталося. Справа навіть не в самому рішенні про капітанську пов'язку, а в тому, як мені про це повідомили.

Мені важко сказати, що стояло за цим рішенням, тому що, як я вже згадав, це була дуже коротка розмова. У мене склалося враження, що тренер поступився тиску з боку ЗМІ. Він порушив наші домовленості, і тому я здивований його поведінкою.

Рішення про те, що я не приїду на збори, було прийнято спільно з тренером. Я захотів поговорити з ним і запитати, що він думає щодо того, щоб я трохи відпочив. Він сказав, що згоден і сам думав зателефонувати мені і запропонувати. Утім, я планував приїхати на базу, щоб зробити сюрприз Камілю Гросицькому. Про це знав тільки тренер Пробєж. Але інформація потрапила в пресу.

Я хочу сісти і спокійно про це все подумати. Потрібно перевести дух. Тоді можна буде більше розповісти про свої думки і про те, що буде далі.

Сьогодні я відчуваю жаль і злість. Збірна завжди була для мене дуже важливою. У цьому плані нічого не змінилося", — заявив Левандовські.

Раніше Левандовські оголосив про відмову від виступів за збірну Польщі.