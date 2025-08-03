Польща

Різна гра українців в Польщі.

У третьому турі польської Екстракласи гданська Лехія на останніх хвилинах втратила перемогу у матчі за Краковією (2:2).

Лехія відкрила рахунок вже на 9-й хвилині зусиллями центрфорварда Томаша Бобчека. На 36-й хвилині Краковія поновила паритет у звітному матчі завдяки влучному удару Филипа Стоїлковича після жахливою помилки орендованого у київського Динамо Максима Дячука.

У другому таймі український півзахисник Іван Желізко шикарним дальнім пострілом забив другий м'яч гданської команди. Втім цього виявилося замало для перемоги. Той самий Стоїлкович вже у компенсований до зустрічі час приніс своїй команді виїзну нічию.

Крім Дячука та Желізко у матчі з Краковією також зіграли Богдан В'юнник та Антон Царенко.

Краковія – Лехія Гданськ – 2:2

Голи: Стоїльковіч, 36, 90+1 – Бобчек, 9, Желізко, 54.