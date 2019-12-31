Португалия

Лишь проблемы при прохождении медосмотра могут помешать переходу немца.

Бенфика и дортмундская Боруссия объявили о скором переходе полузащитника Юлиана Вайгля в португальский клуб.

Для завершения сделки Юлиану осталось только успешно пройти медосмотр в Лиссабоне.

В случае успешного прохождения медосмотра Вайгль станет игроком Бенфики за 20 млн евро. Комментируя трансфер, спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк отметил, что клуб согласился на просьбу Вайгля.

Юлиан выступал за Боруссию с 2015 года. Он сыграл 171 матч и забил четыре гола за дортмундцев.

Также Бенфика заинтересована в трансфере еще одного немца — центрального защитника Фрайбурга Робина Коха.

Напомним, именно "орлы" являются соперником Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы. Матчи состоятся 20 и 27 февраля, первый поединок пройдет в Харькове.