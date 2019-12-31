Португалия

Робин Кох может продолжить карьеру в Португалии.

Центральный защитник Фрайбурга Робин Кох входит в сферу интересов Бенфики. Руководство "орлов" уже провело предварительные переговоры о возможности трансфера, сообщает Record.

Кох выступает за Фрайбург с лета 2017 года. "Бразильцы из Брайсгау" заплатили за него Кайзерслаутерну 4 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Коха 19 матчей и один гол во всех турнирах за Фрайбург.

Робин – не единственный "немецкий" трансфер, который Бенфика может произвести этой зимой. СМИ также утверждают, что "орлы" подпишут хавбека дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля.