Португалия

Юлиана Вайгля любой желающий клуб сможет выкупить за 100 миллионов евро.

Во вторник, 31 декабря официально стало известно, что Юлиан Вайгль сменил Боруссию Дортмунд на Бенфику.

Официальный сайт португальской команды сообщил, что 24-летний футболист подписал соглашение до июня 2024 года. В контракте прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

"Бенфика – большой клуб с большой историей. Я провел беседы с Руй Кошта и президентом Бенфики, они хотели, чтобы я присоединился к команде. Я знаю о прекрасной атмосфере, которая царит на стадионе. Я играл тут за Боруссию Д, знаю, какие замечательные фанаты у Бенфики", — сказал Юлиан Вайгль.

Отметим, что за Боруссию Дортмунд Вайгль в общей сложности провел 171 матч и забил четыре гола.

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