Юлиана Вайгля любой желающий клуб сможет выкупить за 100 миллионов евро.
Юлиан Вайгль (справа), ФК Бенфика
02 января 2020, 23:33
Во вторник, 31 декабря официально стало известно, что Юлиан Вайгль сменил Боруссию Дортмунд на Бенфику.
Официальный сайт португальской команды сообщил, что 24-летний футболист подписал соглашение до июня 2024 года. В контракте прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.
"Бенфика – большой клуб с большой историей. Я провел беседы с Руй Кошта и президентом Бенфики, они хотели, чтобы я присоединился к команде. Я знаю о прекрасной атмосфере, которая царит на стадионе. Я играл тут за Боруссию Д, знаю, какие замечательные фанаты у Бенфики", — сказал Юлиан Вайгль.
Отметим, что за Боруссию Дортмунд Вайгль в общей сложности провел 171 матч и забил четыре гола.
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