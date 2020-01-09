Португалия

Соперник донецкого Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы Бенфика заключила соглашение с Элиасом Перейрой.

Официальный сайт Бенфики сообщил о подписании арендного соглашения с 20-летним левым защитником Элиасом Перейрой.

Футболист принадлежит аргентинскому Сан-Лоренцо и следующие полгода точно проведет в португальском клубе.

В составе родного коллектива в нынешнем сезоне провел только один матч первого тура чемпионата Аргентины еще в июле.

Напомним, что ранее будущий соперник Шахтера в Лиге Европы подписал Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии.