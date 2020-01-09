Соперник донецкого Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы Бенфика заключила соглашение с Элиасом Перейрой.
Элиас Перейра, фото ФК Бенфика
09 января 2020, 06:35
Официальный сайт Бенфики сообщил о подписании арендного соглашения с 20-летним левым защитником Элиасом Перейрой.
Футболист принадлежит аргентинскому Сан-Лоренцо и следующие полгода точно проведет в португальском клубе.
В составе родного коллектива в нынешнем сезоне провел только один матч первого тура чемпионата Аргентины еще в июле.
Напомним, что ранее будущий соперник Шахтера в Лиге Европы подписал Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии.