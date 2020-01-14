Португалия

Португальский хавбек намерен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш известил свой клуб о желании трансфера в МЮ, утверждает The Telegraph.

В пятницу утром вице-президент Юнайтед Эд Вудворд уже встретился с президентом "львов" Фредерико Варандасом. Сейчас переговоры продолжаются при участии агента Жорже Мендеша.

Спортинг изначально просил 68,5 млн фунтов (80 млн евро) за игрока, но МЮ оценивает его ближе к 50 млн фунтов.

На счету Фернандеша 67 голов в 133 матчах за португальский клуб. Спортинг в нынешнем сезоне идет на четвертом месте, после 16 туров уступая лидирующей Бенфике 16 очков.

Также интерес к Бруну приписывают еще одному гранду Премьер-лиги — Тоттенхэму.