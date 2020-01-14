Португалия

Форвард может вскоре переехать в Португалию.

Как сообщает Marca, Бенфика хочет пригласить в команду нападающего мадридского Реала Мариано Диаса, который лишен игровой практики на Сантьяго Бернабеу.

Доминиканский футболист провел в текущем сезоне всего 44 минуты на поле, и руководство клуба готово как продать игрока, так и отпустить его в аренду.

Ранее агент форварда заявлял, что для Диаса был бы оптимальный вариант уйти из "бланкос" в аренду на два года.

Также известно, что футболист может оказаться в Серии А, где в его услугах всерьез заинтересована Рома.