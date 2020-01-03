Италия

Нападающий Реала Мариано Диас привлек внимание Паулу Фонсеки.

Рома намерена заменить уходящего из команды Николу Калинича Мариано Диасом из Реала — сообщает Corriere dello Sport.

Реал был готов отдать Мариано в бесплатную аренду в Лион, чтобы форвард получил игровую практику, однако узнав об интересе Ромы, требует у "волков" 6 миллионов за аренду.

26-летний Диас в нынешнем сезоне не сыграл за Реал ни секунды, хотя всего на его счету 33 матча во всех турнирах и 9 голов за первую команду "бланкос". Помимо выступлений за различные команды Реала, нападающий провел два сезона в Лионе (48 матчей, 21 гол).

Ранее сообщалось, что Рома интересуется Андреа Петаньей и Маттео Политано.

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