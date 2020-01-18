Португальцы не отрицают, что хавбек может уйти.
Бруну Фернандеш, getty images
18 января 2020, 12:55
Главный тренер Спортинга Силаш подтвердил, что полузащитник Бруну Фернандеш хочет покинуть команду, чтобы переехать в АПЛ.
"Не знаю, что может произойти. Я буду готовиться к следующей игре с Бруну на уме, но с этого момента я не знаю, как может сложиться ситуация".
"Он игрок, который хочет играть в лиге, превосходящей нашу. Какой футболист не хотел бы играть в АПЛ? Трудно сказать ему: "не уходи".
"Бруно заслуживает того, чтобы играть в такого рода лигах.Если он один из лучших, он должен быть там", — цитирует Силаша Goal.
Ранее сообщалось, что Фернандеш близок к тому, чтобы заключить контракт с Манчестер Юнайтед.