Португалия

Португальцы не отрицают, что хавбек может уйти.

Главный тренер Спортинга Силаш подтвердил, что полузащитник Бруну Фернандеш хочет покинуть команду, чтобы переехать в АПЛ.

"Не знаю, что может произойти. Я буду готовиться к следующей игре с Бруну на уме, но с этого момента я не знаю, как может сложиться ситуация".

"Он игрок, который хочет играть в лиге, превосходящей нашу. Какой футболист не хотел бы играть в АПЛ? Трудно сказать ему: "не уходи".

"Бруно заслуживает того, чтобы играть в такого рода лигах.Если он один из лучших, он должен быть там", — цитирует Силаша Goal.

Ранее сообщалось, что Фернандеш близок к тому, чтобы заключить контракт с Манчестер Юнайтед.