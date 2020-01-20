Португалия

Словенский нападающий не станет игроком киевлян этой зимой.

Спортинг договорился с братиславским Слованом о трансфере форварда Андража Шпорара, а также согласовал условия контракта с игроком, сообщает Record.

В ближайшее время 25-летний словенец прилетит в Лиссабон, пройдет медосмотр и станет первым зимним новичком "львов".

Ранее Шпорар выступал за Базель, Арминию, а также словенские НК Интерблок и Олимпию из Любляны.

Кроме Спортинга интерес к Шпорару приписывали Селтику и киевскому Динамо.

В нынешнем сезоне на счету Андража 20 голов и пять ассистов в 26 матчах за Слован во всех турнирах.