Португалия

Словенский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Форвард братиславского Слована Андраж Шпорар стал игроком лиссабонского Спортинга, подтвердил официальный сайт "львов". Контракт рассчитан на пять лет.

Любой желающий сможет выкупить Шпорара у Спортинга за 60 млн евро – именно столько указано в качестве отступных в его контракте.

В текущей кампании на счету Андража 20 голов и пять ассистов в 26 матчах за Слован во всех турнирах.

Интерес к форварду сборной Словении также приписывали Селтику и киевскому Динамо.

Спортинг после 17 туров чемпионата Португалии идет четвертым, отставая от лидирующей Бенфики на 19 очков.