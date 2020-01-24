Португалия

Вратарь Порту Икер Касильяс практически набрал боевую форму после сердечного приступа.

Восстановление Икера Касильяса после проблем с сердцем продолжается по установленному плану.

Как сообщил в своем Твиттере сам испанский голкипер Порту, он уже "загружен" на 95 процентов.

1 мая 2019 года легендарный вратарь перенес сердечный приступ, который поставил под угрозу не только карьеру, но и жизнь футболиста. Но Касильяс решил не сдаваться, и в октябре приступил к тренировкам.

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