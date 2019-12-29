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France Football выделил 11 лучших игроков, которые больше остальных проявили себя в 2010-х годах.

Авторитетный журнал France Football в преддверии нового 2020 года решил составить сборную из лучших футболистов проходящего десятилетия.

Позицию голкипера занял бывший голкипер мадридского Реала, который ныне защищает цвета португальского Порту, Икер Касильяс.

Линию защиты составили легенда мюнхенской Баварии Филипп Лам, центрбек Ливерпуля Вирджил Ван Дейк, капитан Реала Серхио Рамос и еще один представитель "сливочных" Марсело.

В полузащите символической сборной 2010-х годов удостоились места легенды Барселоны Хави и Иньеста, а также обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич.

Связку нападения ожидаемо представляют капитан Барселоны Лионель Месси, форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду и бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

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