"Орлы" продолжают не замечать соперников во внутреннем первенстве.
ГРИМАЛЬДО, ФОТО ФК БЕНФИКА
26 января 2020, 21:37
Бенфика в 18 туре чемпионата Португалии гостила у Пасуш Феррейры, которая нависает над зоной вылета.
Будущий соперник Шахтера в Лиге Европы забил дважды усилиями Рафы Силвы и Винисиуса, что позволило набрать три очка.
Теперь отрыв Бенфики от ближайшего соперника, Порту, составляет десять баллов, но те имеет матч в запасе.
Пасуш Феррейра — Бенфика 0:2
Голы: Силва Р., 39, Винисиус, 48
Пасуш Феррейра: Рибейру — Силва (Зе Уилтон, 78), Кошта, Микаэль, Рибчук — Педриньо, Диаби (Амарал, 68), Эуштакио, Каштанейра (Мурило, 68) — Феррейра, Танке
Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Диаш, Ферру, Гримальдо — Пицци (Таарабт, 75), Вайгль, Габриэль, Черви — Винисиус (Сеферович, 80), Силва Р. (Хота, 89)
Предупреждения: Дуглас, Микаэль, Силва Х. — Вайгль, Силва Р.