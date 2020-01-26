Португалия

"Орлы" продолжают не замечать соперников во внутреннем первенстве.

Бенфика в 18 туре чемпионата Португалии гостила у Пасуш Феррейры, которая нависает над зоной вылета.

Будущий соперник Шахтера в Лиге Европы забил дважды усилиями Рафы Силвы и Винисиуса, что позволило набрать три очка.

Теперь отрыв Бенфики от ближайшего соперника, Порту, составляет десять баллов, но те имеет матч в запасе.

Пасуш Феррейра — Бенфика 0:2

Голы: Силва Р., 39, Винисиус, 48

Пасуш Феррейра: Рибейру — Силва (Зе Уилтон, 78), Кошта, Микаэль, Рибчук — Педриньо, Диаби (Амарал, 68), Эуштакио, Каштанейра (Мурило, 68) — Феррейра, Танке

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Диаш, Ферру, Гримальдо — Пицци (Таарабт, 75), Вайгль, Габриэль, Черви — Винисиус (Сеферович, 80), Силва Р. (Хота, 89)

Предупреждения: Дуглас, Микаэль, Силва Х. — Вайгль, Силва Р.