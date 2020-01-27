Португалия

Лиссабонский клуб демонстрирует феноменальные результаты вдали от дома.

В рамках 18-го тура чемпионата Португалии Бенфика уверенно обыграла Пасуш Феррейру.

Это победа стала для лиссабонской команды 18-й подряд на выезде в лиге.

В последний раз Бенфика теряла очки на выезде 2 января 2019 года – тогда клуб уступил Портимоненси.

Напомним, что Бенфика – соперник Шахтера по 1/16 Лиги Европы. Первый поединок состоится на выезде для португальцев – в Харькове.

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