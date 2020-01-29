Португалия

Украинский защитник может вернуться из Португалии еще до окончания сезона.

Витория Гимараэш сообщила Шахтеру о желании досрочно вернуться центрбека Валерия Бондаренко, сообщает Guimaraes Digital. Изначально аренда была рассчитана до конца текущего сезона.

Бондаренко стал пятым в иерархии центральных защитников Витории после появления в клубе Изы Салимана из дублирующего состава Астон Виллы. Клуб считает такое количество чрезмерным, учитывая, что до конца сезона ему предстоит играть лишь в чемпионате Португалии.

Бондаренко сыграл в семи матчах за первую команду Витории, отметившись одним голом. Последний из этих матчей случился еще 22 сентября. 8 декабря Бондаренко провел свою последнюю игру в футболке Витории – за дублирующий состав против Мариньо.

Шахтер в этом месяце может покинуть другой центральный защитник – лондонский Арсенал пытается приобрести Николая Матвиенко.