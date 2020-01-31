Португалия

Игрок будет получать игровую практику в Витории Сетубал.

Правый вингер Ромы Мирко Антонуччи до конца сезона стал игроком представителя чемпионата Португалии Витории Сетубал. Об этом сообщает официальный сайт "джаллоросси".

"Волки" отправили футболиста в аренду для получения должной игровой практики.

В текущем сезоне 20-летний итальянец принял участие лишь в 4 матчах Ромы.

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