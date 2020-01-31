Игрок будет получать игровую практику в Витории Сетубал.
Мирко Антонуччу, photo AS Roma
31 января 2020, 15:51
Правый вингер Ромы Мирко Антонуччи до конца сезона стал игроком представителя чемпионата Португалии Витории Сетубал. Об этом сообщает официальный сайт "джаллоросси".
"Волки" отправили футболиста в аренду для получения должной игровой практики.
В текущем сезоне 20-летний итальянец принял участие лишь в 4 матчах Ромы.
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