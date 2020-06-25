Французский защитник получил серьезное повреждение.
Жереми Матье, getty images
25 июня 2020, 08:57
Жереми Матье получил травму на последней тренировке лиссабонского Спортинга, сообщает Record.
Источник уверяет, что сезон для французского защитника закончен, а по худшим прогнозам — он и вовсе может завершить карьеру.
В этом сезоне 36-летний игрок провел 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми голами и одним ассистом.
Напомним, что текущее соглашение Жереми Матье с лиссабонцам действительно до конца этого сезона.