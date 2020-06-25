Португалия

Французский защитник получил серьезное повреждение.

Жереми Матье получил травму на последней тренировке лиссабонского Спортинга, сообщает Record.

Источник уверяет, что сезон для французского защитника закончен, а по худшим прогнозам — он и вовсе может завершить карьеру.

В этом сезоне 36-летний игрок провел 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми голами и одним ассистом.

Напомним, что текущее соглашение Жереми Матье с лиссабонцам действительно до конца этого сезона.