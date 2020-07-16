Португалия

"Драконы" в 29-й раз в своей истории стали выиграли чемпионат страны.

В поединке 32-го тура португальской Примейры Порту добыл уверенную победу над Спортингом (2:0). Поскольку "драконам" было достаточно набрать всего одно очко, что гарантировать себе золотые медали, благодаря этому результату они за два матча до окончания сезона стали чемпионами Португалии.

Чемпионство нынешней кампании — 29-е в истории Порту. В последний раз клубу покорялся этот трофей в кампании-2017/18. Для Сержиу Консейсау чемпионство Португалии стало вторым на посту главного тренера "драконов".