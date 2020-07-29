Экс-полузащитник Челси и сборной Португалии попробует себя в роли главного тренера.
Тиагу Мендеш, Getty Images
29 июля 2020, 09:20
Новым тренером Витории Гимараэш стал 39-летний Тиаго Мендеш, сообщил официальный сайт клуба. Он заменил в этой роли Иву Виейра.
Контракт с Тиагу рассчитан на два сезона, до лета 2022 года.
Мендеш впервые будет работать главным тренером. До этого он был помощником Диего Симеоне в Атлетико.
На протяжении игровой карьеры Тиагу выступал за Брагу, Бенфику, Челси, Лион, Ювентус и Атлетико, а также сборную Португалии.
Бывший клуб Тиагу, Брага, также обзавелась новым тренером. Им стал экс-наставник Суонси Карлуш Карвальял, в прошлом сезоне работавший с Риу Аве.