Португалия

Бельгийский центрбек продолжит карьеру в Португалии.

Центральный защитник Ян Вертонген на правах свободного агента покинул Тоттенхэм, за который он выступал на протяжении последний восьми сезонов, а следующим местом продолжения карьеры футболист выбрал Португалию.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 33-летний бельгиец подпишет в ближайшие часы контракт с Бенфикой, который будет рассчитан на три года.

В кампании-2019/20 Ян Вертонген провел в футболке Тоттенхэма 30 поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее появлялась информация, что бельгийский центрбек получал предложение от Ромы.